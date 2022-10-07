新北市刑大警務佐李佳蕙不幸癌逝，刑大發起「警心行動」捐助遺眷。（新北市刑警大隊提供）

新北市刑事警察大隊警務佐李佳蕙2004年罹癌，長期與病魔奮戰，治療期間雖體力下滑，仍積極辦理分內工作，未料在今年9月中旬病情急轉直下緊急入院治療，於9月30日凌晨辭世，得年48歲。新北市刑大發起「警心行動」，期望凝聚新北市全體員警力量捐助家屬，現已成立治喪委員會，針對撫卹金、殮葬補助及公保死亡給付等各項補助協助完成請領程序，為李佳蕙及其遺眷盡份心力，感念其畢生為治安的付出與貢獻。

李佳蕙從警28年，警專畢業後就在新北市服務，一生奉獻警界，盡忠職守，在海山分局勤務指揮中心任職期間接聽110報案電話，受理民眾各類報案，解決困難，排除危害，保障人民生命財產安全；在樹林分局偵查隊和刑事警察大隊服務時，專職負責預防犯罪，無論是社區治安座談會、執行金融機構防搶暨攔截圍捕演練或協助婦幼防竊、防詐、防暴力宣導等，都能看到克盡職守、戮力從公的身影，深獲長官信任和讚賞。

李佳蕙與先生感情恩愛和睦，對於孩子的品行及學業也不忘嚴格要求，盡責扮演好女兒、好太太、好母親的角色，在其不幸離世後，留下母親、丈夫及一對在學的子女，新北市警局為照顧遺眷，已發起「警心行動」，希望能為一生奉獻給警察工作的同仁照顧家人，呼籲各界發揮愛心，共盡最後一分心力，也公布遺眷帳戶（兆豐商業國際銀行、戶名蕭信志、帳號01710641732），共同協助遺眷度過難關。