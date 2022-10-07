擁有40年歷史的屏東西市場曾經是台灣少數先進的摩登市場，為「大埔庄」生活文化的核心，在過去扮演重要的採買聚集地，近年因建築物設備老舊、結構安全堪慮，屏東縣政府斥資1億9千多萬元改建，由中央補助8,206萬2,000元，地方自籌1億1,425萬9,150元，打造南台灣首座可調控室內溫度的綠建築市場，並融入現代美學及設施設備，規劃公園及停車場，將傳統市場百貨公司化，使品質更符合安全衛生，且不論晝夜皆能經營，新市場預計於112年10月完工完工。

7日於屏東西市場辦理動土祈福儀式，縣長潘孟安、經濟部常務次長林全能、屏東市長程清水、立委周春米及各界民意代表來賓參與下，一起持鏟進行動土儀式，祝禱工程進展圓滿順利。

潘孟安表示，該如何保留傳統市場的溫度又既有現代化的設施設備，讓他多年來反覆思量，他說，屏東市西市場原有建物老舊，空間陰暗潮濕且設備雜亂，而面對生活模式的改變與超市興起，傳統市場營運逐漸衰退沒落，造成管理及治安上有諸多問題，因此市場改建工程刻不容緩，特別感謝經濟部、屏東市代理市長程清水以及立委周春米給予諸多協助，未來除了打造新市場外，同時結合當地老味道與新創意商品，復甦傳統市場，給屏東縣民一個新願景。

潘孟安指出，屏東西市場為進入屏東市區的首要門戶，市場改建工程內部將設置網路直播行銷空間，創造提高傳統市場能見度，並預留未來擴展的彈性空間，並藉由舉辦活動市集、農漁牧產品特賣及飲食教育推廣，體現西市場在屏東在地特色，相信結合屏東藝術館、屏東榮總及周邊整體廊帶，未來能帶動整體經濟發展及吸引新興人口進駐，再造西市場榮景。

經濟部常務次長林全能表示，市場為重要庶民經濟發展的核心，希望透過此次市場改建以及結合周邊景觀，不只讓民眾消費時能更加舒適安全外，更盼能創造更多的市場價值及經濟發展，很榮幸能與地方政府合作，共同見證西市場改建典範，相信完工後能繼續提供在地優質市場服務。

城鄉發展處表示，屏東西市場全區共規劃2層樓、16間店舖、78攤市集，劃分販售區域，用餐區與互動直播室，商場內設計可調控室內溫度，並透過四大設計再造「新鮮屏東」，包含環境優化、共享服務、安全升級、親民友善，讓民眾能在好停車、室內高挑寬敞且明亮的空間購買。

城鄉處說，透過再定義傳統市場價值，結合社區共享服務、環境友善設施等，突破舊市場的寙陋的刻板印象，新建的西市場以簡約潔淨的建築外觀、挑高的尺度、自動換氣等，引入陽光與徐徐微風穿流而過營造敞亮通透感，讓民眾舒適的在樂園般的菜市場、除享受購物外，亦能體驗飲食文化及傳統市場人情味。

此外，因應新型態的消費模式，將原本市場以年長者為消費主要族群的規劃，擴大至自行開伙、外食族群、菜籃族、上班族，甚至美食愛好者與國內、外觀光客；在經營模式方面，秉持「產地餐桌」理念，將屏東縣豐富的農漁牧產品，透過烹調一道道令人食指大動的料理，推向國際舞台，並注入品牌意象，以品牌形象來行銷、推廣並提升在地價值。