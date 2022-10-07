新冠疫情降溫，餐飲業在第3季迎來久違的春天，漢來美食(1268)公告9月營收，單月營收為3.88億元，月增11.98％、年增73.01％；累計前9月營收26.14億元，年增33.83％，單季創歷史新高。看好10到12月向來是餐飲業的旺季，加上新中菜品牌「溜溜酸菜魚專賣店」加入，可望延續本季動能，為全年目標加力衝刺。

漢來美食表示，10月除迎來國慶假期，入境「0＋7」制度也將上路，預估旅遊量能和旅客人數將隨政策階段性增加，民眾及觀光旅遊業終於盼來復甦的景象。面對疫後餐飲，業者也看好尾牙春酒商機，預估明年春節過年時間較早，加上企業尾牙活動連兩年受疫情干擾，今年詢問度高、提前下訂意願大，需求相當具爆發力。

漢來美食單季營收寫下新的歷史紀錄，除了拜餐飲景氣回溫所賜，最重要的也在於品牌餐廳推出重量級活動及創新品牌展店策略的奏效。漢來美食旗下米其林餐廳名人坊在8月底到9月25日推出「富哥來了～美食見面會」，香港名人坊主廚鄭錦富富哥在睽違了近２年時間終於又來到台灣，並且帶來他的壓箱寶～12頭吉品鮑和新菜色「酸湯花膠」，在短短不到一個月的時間吸引了近千組賓客。

此外，為擴大集團營運動能，漢來美食9月底在高雄遠東SOGO百貨B1餐廳樓層開出全新中菜品牌「溜溜酸菜魚專賣店」。看好台灣人愛吃鍋、以麻辣酸辣口味最受年輕人青睞，由主廚團隊研發以肉質細嫩Q彈的烏鱧魚片，經歷層層工序成就酸麻香辣共冶一鍋的獨門酸菜湯底，加上豬五花、牛五花兩種肉食主力菜品，及15道精選小食與甜點飲品，目標客層鎖定18至35歲的年輕人及小資族群。