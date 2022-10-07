婚姻裡要共同面對的關卡，從來就不只是兩個人之間的事情，而是兩個家庭的各種瑣事、原則、與習性的磨合，《科技紫薇網》運勢專欄指出牡羊座、天蠍座、獅子座、金牛座在面對婚姻裡的大小問題時，會堅持不吃虧，捍衛自己權益到底，只願自己當女強人。

▍牡羊座

牡羊座的自我意識很強，一向清楚明白自己要什麼，不畏懼惡勢力，永遠勇於表達想法和看法，在面對婚姻中的不公平、或是損害到她自身權益的地方，不管對方是另一半或長輩，她絕對會據以力爭，絕不會悶不吭聲，在婚姻裡站穩陣腳，贏得屬於自己的權利。

▍天蠍座

天蠍座不只聰明、邏輯強，控制慾也很強，習慣主導一切。她們又擅長不著痕跡的默默影響另一半，讓對方臣服於她們的控制之下。如果雙方爭執起來，天蠍女能夠明察秋毫的抓到對方說詞中的每一個漏洞，然後反駁到對方啞口無言。因此，她們在婚姻裡是只贏不輸的。

▍獅子座

無論是在職場或是情場上都喜歡爭第一的獅子座，在婚姻裡當然也只當贏家。當愛你的時候，獅子女會用盡力氣努力去愛，然而一旦婚姻中產生爭執或裂痕時，她們也會用盡力氣去贏取屬於自己的部分，絕不會讓自己在婚姻裡成為犧牲者。

▍金牛座

金牛女在決定投入一段婚姻之前，會小心翼翼做好各種評估，所以基本上她們的婚姻多半幸福和樂，很難成為輸家。但是萬一她們婚姻不美滿並交錯了真心，或是婚後遇到不公不義的事情，她們也不是省油的燈。表面上她們會視若無睹、假裝不知道，暗中卻各種調查蒐證，出手時一次就把對方打的遍體麟傷，讓他輸得慘兮兮的。