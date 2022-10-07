一名家住北市信義區的民眾上網控訴，住同棟公寓的鄰居慣性在樓梯間囤積雜物，擋住通道也阻擋逃生路線，她連打2年1999市民專線投訴都無用，市府單位各個踢皮球，讓她不禁想問，「真的火災了，死了人，才會處理嗎？」引起網友關注。

這位民眾在臉書社團《爆料公社》發文，透露自己家住北市信義區一棟公寓，但該棟公寓的鄰居會在樓梯間囤放雜物，她嘗試撥打市民專線1999投訴2年都無回音，而消防局與環保局表明「不是他們的事」，工務局則因業務繁忙未到，該處公寓也無管委會，讓她求助無門。

透過民眾貼出的4張樓梯間照片可見，樓梯擺著外送員專用袋、大小紙箱、雨傘、滑板、兒童學步車與滑板車等，把本就不寬敞的樓梯塞得難以通行；原PO無奈表示，該轄區的立委與官員里長有在重視這件事嗎？若住處真的發生火災，她不曉得該怎麼辦，直呼「真的火災了，死了人，才會處理嗎？」

文章曝光後，不少網友留言回應，「死人也不會處理，會震怒」、「選舉到了，很多候選人很樂意協助」、「公共逃生梯，幾乎快塞滿，怎麼會有這麼自私的住戶呢！」；也有網友分享個人經驗，可以投書市長信箱，附上有日期的照片，最重要的是在內文註明「如果不處理，會連市府的辦事效率一起投書媒體」，包準一個月狀況就能獲得改善。