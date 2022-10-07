疫情常態化，餐飲市場反轉復甦，築間餐飲集團繼2022年上半年營收超過19億元後，第三季持續開出業績紅盤，單季總營業額衝破12.4億元，相較去年（2021年）同期（6.2億元）成長102％，創下集團單季歷史新高，其中燒肉雙品牌「燒肉Smile」、「本格和牛燒肉放題」適逢中秋燒肉檔期，推出外帶燒肉組加持吸客，連假訂位全滿，受惠節慶商機，雙品牌相較去年第三季，成長118％。

築間集團1-9月累積總營業額約31.75億，今年渴望達45億目標，1-9月展店總數已達127家，第四季進入秋涼冬寒的餐飲旺季，帶動火、烤商機，加上政府宣佈10/13起入境0+7免居家檢疫政策鬆綁，大幅提升外出用餐意願，對餐飲市場有信心，集團1-9月已展店30家外，年底前預計再展店30家，除了中部地區外還有宜蘭、雙北、桃園、竹北、台南及高雄等，其中「築間幸福鍋物」該品牌預計今年將開幕第100家門店，是集團成長軌道中重要的引擎之一，持續為第四季增添強勁營運助力。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，集團除總營業額較去年成長5成，今年迄今大舉展店30家外，年底前預計再開30家以上門店，總數預估突破150家以上，受惠展店數及營收皆創集團新高外，更於率先宣布，明（2023）年1月1日起，集團基本起薪調漲為「32,000元起」，店主管則調漲為「48,800元起」，築間餐飲集團進一步表示，集團目前員工約達2,800人，今年預計將突破3,000人，也同步再招募500人以上的職缺，包含店長、儲備幹部和基層服務人員，為就業市場注入強力選擇。

築間餐飲集團董事長林楷傑進一步指出，今年中晉升超過200人次，獎勵超過1,600人次，年終晉升預估超過200人次，獎勵部分預計也將超過1,000人次，超越去年整年度晉升300人次的紀錄，為企業刷新人才培育的里程碑。而員工福利部份，正職員工就職滿一年，生日都可獲得999純金金幣、員工旅遊、餐敘獎金等。