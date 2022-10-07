連鎖餐飲集團揚秦國際企業（2755）公布九月及第三季自結營收，九月營收1.5％、年增32.23％。一至九月累計營收13.89億元，年增22.47％，創歷史同期新高。展望後市，國門逐漸開放，旅遊業及餐飲業將有機會迎接新的一波商機，揚秦國際將於第四季加強並提升展店數，法人預期揚秦可望續創佳績。

截至十月初，揚秦旗下麥味登總店數830家，炸雞大獅海內外店數73家。揚秦九月營收雖因開學季及營業天數之影響較八月略減，但仍然創歷史同期新高，顯示每月營收已逐漸回歸至疫情爆發前之正常增減趨勢，疫情帶來之衝擊也已逐漸下降。揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，公司經營團隊仍會持續密切觀察疫情狀況，因應市場變動即時調整及提升經營策略，以迎接第四季及2023年的到來。

2022台灣連鎖加盟創業大展的台北展，於9月26日落幕，創業加盟人潮較以往也大有增加，揚秦國際旗下品牌麥味登及炸雞大獅亦有不錯之斬獲，為第四季開局立下基礎。

為響應聯合國永續發展之目標，揚秦國際於9月17日參與台灣美化協會創立20周年於桃園國小舉辦之清掃活動，挽起衣袖為地球永續發展盡一份心力，讓台灣的人文社會環境更加美好。