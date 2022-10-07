下周四（13日）台灣入境檢疫政策就要調整為「0＋7」並恢復免簽，國門重新開放，不過我們真的準備好與病毒共存了嗎？衛福部國民健康署前署長邱淑媞提出厚實證據指出台灣根本是「失速共存」，光是這一波Omicron造成的死亡人數已超過4個921震災。

「疫情還沒過；重大迷思要用科學說清楚，我們要為歷史留下專業紀錄，促進責任政治的建立！」邱淑媞今（7）日舉辦《台灣新冠疫情的衝擊與反思》新書發表會，她表示，台灣用「魔系防疫」保了2年3個月平安，中間雖有去年5月本土疫情，之後也清零；但是到了今年4月蔡總統喊出的「新台灣模式」之後，疫情一發不可收拾。

明明全球新冠致死率曲線已經壓平了，台灣致死率卻陡升，民眾真的是笑不出來，政府卻一直在放好消息，說穿了就是為了選舉，罔顧蒼生，「真正超前部署只有這一條。」

根據指揮中心報數，今天疫情新增52死，邱淑媞說，大家覺得每天有50幾人因為疫情而死很少嗎？但新冠疫情致死已經躍升第2號死因，僅低於頭號殺手癌症。為了疫情已經有逾萬人喪命，這還不計入超額死亡的部分，讓她寫書時對著電腦螢幕，幾度哭到寫不下去。

台北市長候選人蔣萬安表示，本書綜合實務經驗、流行病學基礎及國際觀，他自己最推崇第10章談疫後重建，「這一章根本就是市長待辦清單！」希望本書可以協助大家走好後疫情的每一步。

立委鄭麗文表示，她最痛心是台灣原來應該引以為豪的生技產業，此次徹底失敗：「如果中國大陸、印度都可以做出國產疫苗，為什麼台灣不行？」但是我們的政府根本不承認失敗，還戰中國、戰世衛組織、戰跟自己意見不同的國人，又如何從失敗中學習。

立委蔡壁如分享她去年去醫院當志工的經驗，一位近百歲的父親陪70幾歲的女兒來醫院做快篩，結果兩人都確診，等病房的數個小時內，兩人因為不願傳染醫護，滴水未進，連藥都不肯吃。「我們的國民這麼配合政府，但是我們政府有沒有好好對待國民？大家心中點滴在心頭吧。」

立委曾銘宗表示，此次防疫預算第一次通過是6百億元，之後一直編到8400億，顯示政府是想到哪裡做到哪裡，前面一年半還敢說超前部署，到去年5月才被發現疫苗、快篩、藥物都缺。上個月立法院中國民黨團要求行政院長蘇貞昌道歉，蘇抝了2天只肯說遺憾，氣得曾銘宗說：「超級誇張！超級可惡！」

台大公衛學院教授金傳春說，如果是她來做指揮官，她1周只開2次記者會，周三、周六，講哪些防疫措施有效、哪些無效。現在指揮中心不肯反省卻天天開記者會報數，只是把全台灣記者都弄笨而已。

資深媒體人蔡詩萍說，他看到邱淑媞這本書有英國「影子內閣」一樣的企圖心，就像本書副標一樣：「如果疫情重來一次，我們應該要做得更好。」