因不滿美國眾議院議長裴洛西（ Nancy Pelosi）訪台，中國在8月發射導彈飛越台灣，並在台灣海峽就模擬封島進行大規模軍演，讓全球半導體產業開始思考那個曾經看似遙遠的可能性：萬一這個全球晶片生產重地真的爆發戰爭該怎麼辦？

根據路透社對15位半導體公司高層所做的調查，一些公司正在思考如果中國對台灣發動攻擊或封鎖台灣該如何應對，它們有些開始草擬應變計畫，有些開始詢問在台灣以外的製造能力。

這些受訪的高層表示，雖然台灣幾十年來一直處於中國的威脅下，偶爾緊張局勢會升高，但在美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國在8月初進行的大規模軍演讓人備感焦慮。

台灣生產全世界絕大多數最先進的晶片，島上的台積電是全球最大的晶圓代工廠，其主要客戶包括消費性電子大廠蘋果、美國晶片製造商輝達和晶片設計大廠高通。

小到iPhone手機、大到洗衣機、汽車和戰鬥機，晶片在所有產品的製造方面都扮演著至關重要的角色。

受訪的企業高管表示，全世界難以在很短的時間內擺脫對台灣高科技晶片的依賴，但地緣政治緊張局勢給半導體產業帶來的挑戰正持續升高。

國際半導體產業協會（SEMI）台灣區總裁曹世綸Terry Tsao表示，目前所有人都在談論「業務持續營運計畫」（Business Continuity Plan,BCP），有一小部分公司最近才開始制定這些計畫，「據我所知，大多數是外國公司」。

在裴洛西訪台一周後接受台灣美國商會調查的受訪者中，有40% 表示他們的公司正在修改或即將修改在台灣的危機應變計畫或「業務持續營運計畫」。

一家在台灣有業務的大型外國公司某晶片部門高層表示，他的公司被客戶詢問「業務持續營運計畫」，然後他的公司也向這些客戶在台灣的供應商詢問同樣的問題。

他表示，過去沒有人真正在他們的BCP計畫中強調過任何形式的軍事行動，但現在他們對中國發動的封島演習感到不安，公司高層已經開始就供應中斷等突發情況進行規劃，「我不認為有人會相信台海的政治局勢會改善」。

有人形容晶片製造業如同台灣的「矽盾」，讓中國不太可能試圖以武力奪取台灣，而美國也不願讓台灣落入中國手中。雖然台灣政府淡化了這個理論，但也極力想避免任何會削弱其半導體產業的可能性，這對其經濟具有關鍵性的影響。

台灣外交部、經濟部和最高軍事智庫的官員在8月底一場與美國商會的閉門會議中強調，在台灣進行晶片方面投資仍然很安全。

Neuberger Berman駐台北資深投資分析師Sebastian Hou表示，在美中兩國爆發貿易戰之後，許多台灣的非晶片科技公司應美國或歐洲客戶的分散生產要求，已經將製造業務從中國轉移到東南亞。

而在裴洛西訪台之後，西方國家客戶開始對業務過於集中在台灣表達擔憂，「這些西方客戶雖沒有要求立即採取行動，但一些討論已經在進行中」。

一位在台灣以外有工廠的外國晶片公司高層表示，在裴洛西訪台後，更多公司與他聯繫討論有沒有什麼選項，但這些會議尚未轉化成為新訂單。他拒絕透露這些公司名稱。他表示，人們現在關心的是，「如果我有選擇，我還能去哪裡保住我的設備、我的供應鏈，當導彈開始飛的時候，有沒有替代選項？」

這名高層表示，這些客戶正在尋求使用舊技術製造的晶片，因為在最先進的技術方面，沒有任何公司能取代台積電。

受訪高層表示，台灣半導體產業的效率很難複製，尤其是考量到美國等國家的成本較高。

另一位在台灣有業務的大型外國晶片公司高層表示，雖然中國軍演迫使人們更謹慎地考慮未來在台灣投資的風險，但取消投資並不是考慮的選項。