味全龍洪瑋漢（右）、郭天信守備時相撞。（資料照，味全龍提供）

味全龍外野手洪瑋漢今年5月29日與隊友郭天信在守備時相撞，不僅下顎骨折，右手肩膀韌帶還二級撕裂，一度手舉不起來，經過長達5個月的復健，終於在5日歸隊一軍並在比賽後段接替守備。

當天龍隊在洲際與中信兄弟交手，2局下2出局，兄弟輪到周思齊上場打擊，他敲出右外野深遠飛球，洪瑋漢試圖接球，沒注意到中外野手郭天信也跑過來，兩人撞在一起，也讓周思齊一口氣跑上三壘。

當下防護員立刻衝上場進行評估，經過短暫治療2人都繼續留在場上守備，直到該半局結束後洪瑋漢才退場休息。「撞到當下真的是眼冒金星，我連自己有沒有把球傳回去都不記得。」洪瑋漢透露，當下感覺下巴歪掉，防護員說沒歪後他還主動說要續留場上。

退場後洪瑋漢發現自己的右手痛到舉不起來，後來經過核磁共振檢查，確認右肩韌帶二級撕裂，但他並未動刀，選擇讓它自行癒合。除了手傷影響生活，最痛苦的還是下顎骨折手術後，因為鐵絲將他的嘴巴整個環繞住，完全無法開口說話，也不能張嘴吃東西，術後前一個月都只能喝流質食物。

洪瑋漢比畫著當時如何進食的動作，媽媽將食物打成流質後，裝進裝醬料的罐子，一點一點擠進嘴巴裡，「那時候大概瘦了10公斤吧！從75公斤掉到剩67公斤左右。」目前他傷勢復原良好，打擊、守備都不會有太大影響，體重也慢慢吃回來。

面臨打球生涯最嚴重的傷勢，洪瑋漢認為自己不會因此對守備有陰影，他笑著說：「可能我個性比較天，不會害怕，還是會全力去拚每一顆球。」