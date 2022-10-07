林佳龍強調，書中最重要的有他擔任交通部長的三個觀光政策。（李奇叡攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍發表新書《和林佳龍一起去旅行：那些走讀、療癒、愛戀山海的光合之旅》，今於板橋誠品舉行分享會，觀光相關協會幾乎到場支持，有業者也稱讚林在疫情衝擊前就超前部署，若沒他台灣旅宿業者恐倒一半以上。

城邦出版社首席執行長何飛鵬致詞時表示，林佳龍是針對觀旅業做最多事的交通部長，而這本書是林佳龍用腳走遍全台，發掘台灣大家知道或不知道的地方，重新走過並描述一遍，讓大家知道台灣許多旅遊景點不輸外國。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁則稱讚，疫情衝擊各國旅宿業，所幸林佳龍做超前部署，否則台灣旅宿業者恐怕會倒一半，這都是林的功勞，而他做觀光旅遊相關工作這麼久以來，從未遇到這麼一位部長，願意坐下來聊天，並向他保證「有問題就打給他」。

書中主角之一、宜蘭正福茶園負責人游正福也分享，自己除經營茶園，也和鄰近的產業做同業及異業整合，打造文化品牌，起初推動面對許多質疑，大家都覺得不切實際，但他一步一腳印扎根，而因為有時任交通部長的林佳龍拜訪他、肯定他，才讓他更肯定自己做的是對的，要感謝林佳龍讓這些細節能被更多人看見。

林佳龍表示，書中都是他的私房景點，有上百位主角，希望透過這本書讓更多人認識台灣的美，而新北也有許多走讀療癒的景點，以鐵道觀光來說，像平溪鐵道，他在交通部長的時編列50多億預算，用來提升平溪、內灣跟集集的三條台鐵支線；另外，北海岸也有很多美食和地質公園，還有淡水可以看夕陽，三峽、鶯歌的老街富含人文歷史和陶瓷文化。

林佳龍說，新北有很多美景與美食，距離大台北市中心的車程都在一個小時內，希望未來國門開放後，觀光客從桃園國際機場入境能深入新北，體驗新北各地人文、美景與美食，也呼籲大家一起把台灣玩遍，再迎接來自世界的觀光旅客來到台灣這個寶島。

林佳龍強調，書中最重要的有他擔任交通部長的三個觀光政策，包括「觀光立國」、「觀光主流化」、「觀光圈跟產業聯盟」，接下來國門就要開放，希望透過這本書讓大家一起發現台灣的美，也把這個美告訴全世界。

另外，林佳龍受訪時被問到民進黨新北議會黨團批評侯友宜行政不中立一事，他表示，尊重黨團職權，但也要提醒大家，新北已經升格十二年，但卻沒有升級，所以要思考資源分配，如何讓新北能夠真正的蛻變，不要再只是台北的衛星城市，希望未來新北要大翻新，做結構轉型，不要把資源用在過多的包裝、綁樁。