薇閣小學擬在保護區興建幼兒園，居民強烈要求市府撤案。（楊亞璇攝）

台北市私立薇閣小學2010年以來為擴校，2次變更保護區設置幼兒園，但皆被北市都委會否決駁回。北投泉源自救會7日抗議，控薇閣以縮減開發面積開發國有保護區，企圖第3度闖關，要求市府撤案。薇閣表示，設置幼兒園是合法的，校方會朝合乎法律的方向執行。

薇閣預計在保護區規畫做幼兒園，由於基地面積超過5000平方公尺，就要做都市計畫變更，薇閣改申請4995.75平方公尺，免做都市計畫變更，僅需做都市設計審議。北投泉源自救會7日舉辦記者會抗議，強調水土保持與生態維護的問題，不會因為縮小開發面積而消失，憂心破壞調節暴雨逕流功能，恐引發土石流，且許多動物、野鳥棲息地也會消失。

另外，居民踢爆，做為薇閣擴校的聯外道路翠雲街，路寬多為3至5公尺的產業道路，完全不符合「設置地點應臨接寬度6公尺以上之道路」的規定，質疑台北市政府有何理由不駁回申請，面對爭議性案件僅聽信薇閣片面訊息，未實際丈量道路尺寸，有瀆職之嫌；薇閣刻意隱瞞道路正確資訊，也已觸犯《使公務員登載不實》，倘若此案過關，將向監察院檢舉。

當地居民也批評，薇閣中、小學在社區惡名昭彰，多年來學生上下課時間本就造成道路壅塞，充斥家長名車違規併排、怠速停靠接送學生，未來薇閣每日百輛以上的大小輛車，除將造成大塞車外，更影響用路人安全。

自救會呼籲，堅持了7年多理想的台北市長柯文哲繼續堅持下去，今年為選舉年，北市府政權更迭，各種爭議案件都不該在選前過關，若要強渡關山，不免令人質疑其中是否有刻意放水，或是官商勾結，並強烈要求北市府撤銷該案。

北市都發局表示，該案申請都市設計審議因書件不齊，今年9月1日曾退補正，但迄今尚未提出申請，後續待申設單位提案，繼續辦理都市設計審議程序。

薇閣國小總務主任向慧瑛說，設置幼兒園是合法的，但可理解自救會提出訴求的焦慮及考量，包含路面變小、生態環境影響等。她也強調，校方會朝合乎法律的方向執行，因為若是不合法，流程一定走不下去，希後後續可以妥善解決此事。