前太平洋電線電纜公司（以下簡稱太電）董事長孫道存去年獄中病逝，生前涉嫌掏空太電近200億元。國際反貪腐組織（OCCRP）今年與台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會（TAWPA）合作，清查涉及台灣政商的瑞信帳戶，發現孫道存前女友顏寧在2007年至2010年先後開啟3個帳戶，並陸續存入約3400萬法郎（折合新台幣約10億元），時間點與孫積欠贈與稅案有著驚人巧合。

孫道存為台灣大哥大創辦人及首任董事長，過去因掏空太電近200億，被依偽造私文書等罪判刑3年定讞，2020年1月服刑完畢後，又因侵占基金會近1.4億元被判刑1年6月，並於去年11月因癌症逝世。

TAWPA今（7日）在臉書發文，孫道存前女友、老牌影星顏寧，在2007年到2010年間，於瑞士信貸三個帳戶中亦先後擁有折合台幣逾10億元的存款。

根據OCCRP提供資料，顏寧的本名為「顏伶寧」（嗣後改名為顏羚羚），2007年以「Yen Ling-ning」名義開啟2個瑞信帳戶，2年後另開1個瑞信帳戶；2010年顏名下三個帳戶結束，這段時間陸續存入3400萬法郎（以今年匯率換算，約折合新台幣10億餘元）。

在孫道存破產後不久，2009年到2010年間面對龐大民事賠償、追稅罰款，卻同一時間有不明金流存入顏寧的海外帳戶。當時早已息影、並無工作收入的顏寧，為何竟有如此財力，能在瑞士信貸三個帳戶前後存入超過10億的存款？這筆鉅款的來源，合理推斷係源自孫道存，也就是顏替孫藏匿的關鍵資產，為了就是要規避求償。

TAWPA透過國際調查記者同盟（ICIJ）設立的「離岸公司解密資料庫」（Offshore Leaks Database），原來2013年間公布的「離岸解密」（Offshore Leaks）文件上，就曾曝光過顏寧使用原名顏伶寧的「Yen Ling-ning」英文拼音名字。

顏寧身兼紙上公司「KAPITAL PLAZA LIMITED」的股東與總監，公司註冊地點在加勒比海英屬維京群島（British Virgin Islands），而公司註冊時間點就在2009年間，也正好是孫道存打官司抗補稅失敗，因此遭財政部追稅罰款的時間點。

TAWPA呼籲太電公司、投保中心、司法單位，必須盡速釐清顏寧名下海外鉅款的來源與去向，採取必要的法律行動，才能對廣大投資人有所交代。

此外，TAWPA提出4個應深入追查的方向，「為何孫道存破產後，恰有不明金流存入顏寧的海外帳戶？」、「有無第三人經手10億元的金流？」、「設立海外空殼公司背後目的是否為了掩護？」、「太電公司是否知情顏寧的海外鉅款？」。