融程電(3416)公布2022年9月營收達新台幣2.71億元，年增6.8%，月增4.3%，營收再創下單月歷史次高。累計2022年1至9月營收為新台幣19.59億元，年增4.2%。第三季營收為新台幣7.64億元，季增25.9%，年增11.85％，第三季營收改寫單季歷史新高紀錄，維持全年營運續創新高目標不變。

來自歐美市場的客戶保持良好的拉貨力道，公司持續開發新應用領域應用，為整體營運增添新成長動能，訂單能見度至明年，在手訂單優於往年平均，營運持續穩定成長，在產能利用率提升挹注下，工業電腦市場強勁需求的支撐，及產品漲價效應，預期全年毛利率維持高檔水準，整體下半年業績成長加速。

從市場需求來看，新能源應用、工業自動化、船舶產業等專案客戶新訂單依然強勁，隨著缺料問題逐步緩解，提前規劃備料，目前針對交貨訂單積極備料趕貨，伴隨美元升值匯兌收益的挹注下，Q3毛利率優於Q2的水準，致力維持公司營運及營益率維持成長目標的正向展望。

展望後市，融程電的強固型平板業務將持續聚焦五大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦、能源應用領域，與醫療保健。除強固平板的貢獻之外，強固筆電也加入營收的挹注，另外也積極投入公共安全應用、能源應用領域、充電站等雲端整合服務，針對客戶數位轉型應用服務，AIOT、類比轉數位通訊、5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來五年營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。