受到東北季風影響，今（7）日台灣多地出現猛烈降雨，而網路上也瘋傳一組照片，是一名父親在暴雨中為兩個孩子擋雨，單手扛著圓桌充當雨傘，另一手緊抱著寶貝孩子，堅毅的身影獲得許多網友讚賞，直說「爸爸是超人」。

原PO在FB社團《JB新山吹水站2.0》分享照片，拍攝地點疑似在馬來西亞的新山，只見當時下著傾盆大雨一名沒有傘的父親怕孩子下車時會淋雨，居然就地取材，扛起大圓桌充當雨傘。

這名父親先讓揹著書包的女兒下車，單手扛著圓桌為她遮雨，而女兒也緊抱著爸爸的大腿，送女兒到屋簷下後，爸爸又折返回去接小兒子，一手扛著圓桌，一手抱著兒子下車，畫面讓人動容。

一名父親深怕孩子淋雨，竟然就地取材，扛起圓桌充當雨傘。（圖／取自臉書JB新山吹水站2.0）

貼文曝光後，這名爸爸獲得網友一致好評，留言大讚，「父愛如山」、「物盡其用，爸爸就像超人一樣強大」、「爸爸會用盡辦法為小孩遮風擋雨，感人」、「這種父愛就是無聲勝有聲」、「沒想到居然還有這招XD」。