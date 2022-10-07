連鎖藥妝諾貝兒(丁丁連鎖藥妝)(6844)9月營收新臺幣3.19億元，年成長4.71%，前9月累計營收新臺幣32.12億元，年成長13.18%。諾貝兒表示，丁丁連鎖藥妝憑藉著藥局單店平均坪數最大、品項最多兩大優勢，為消費者打造量身訂做的全方位健康解決方案，也因此與消費者黏著度高，持續帶動營收攀升。

諾貝兒董事長張振興指出，一般顧客到藥局可能只為了購買某項藥品解決某個問題，然而在照護實務上，要解決每一項問題通常靠單一藥品是無法控制的。而丁丁的藥師憑藉著扎實的教育訓練與豐富經驗，可依照消費者個別情況建議搭配周邊產品，同時提供衛教，幫助消費者做好全方位照護。

新冠疫情發生以來，民眾在家的時間變長，工作、生活娛樂更脫離不了手機、電腦等3C產品，用眼過度的結果也讓消費者對視力保健的意識提高，連帶推升視力保健相關營養品銷量。諾貝兒觀察到，過往消費者多只購買葉黃素這一類單一產品，但經過藥師專業的分析，也有越來越多消費者開始搭配魚油、DHA的配方來強化；甚至於有許多品牌業者也會推出不同年齡層的護眼保健營養品來搶市，這也成為疫情後時代，繼維他命C等產品熱銷後另一個受到矚目的明星商品。