在台經營拉麵店的野崎孝男先生在春日國小災區煮拉麵，免費招待小朋友吃。（摘自谷辣斯臉書）

谷辣斯、與市民代表胡仁順都到場關心學生狀況。（摘自谷辣斯臉書）

9月18日東台灣發生規模6.8級地震，花蓮南區玉里鄉鎮傳災情，當地春日國小多間校舍在強震中傾倒，幸師生平安。Mr拉麵店社長野崎孝男，今偕同拉麵店員工來到春日國小「煮麵給孩子吃」，熱騰騰的日式拉麵，溫暖了受災區的學童。

長住於台灣的野崎孝男說，11年前，當日本發生311大震災，台灣人熱情給予的善心與援助，為身處絕望中的日本人，帶來莫大的勇氣及感動，野崎孝男表示，因此決定盡微薄的一己之力，努力回饋給熱情的台灣人民。

2013年起，野崎社長的公益足跡遍布全台灣，南投327及608地震到仁愛國小免費送餐、維冠大樓大震災現場免費送餐、關懷台南偏鄉國小學童邀請吃拉麵，2017年0206花蓮大地震，他也曾現身花蓮到場免費送餐煮麵食。

前總統府發言人、民進黨縣長參選人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天也在臉書發文，今與野崎孝男桑來到春日國小「煮麵給孩子吃」。她說，跟野崎桑認識幾年「他是愛台灣的人」，雪中送炭的動作令人感動！

凌晨三點天還沒亮，他就從台北出發，自己開車載著師傅一路開，遠在台南有幾家食品店的老闆們聽到他要去南花蓮，行前也硬是搬了幾箱蔬果汁和自製蛋糕，一車子塞進滿滿的關懷，要一起送到南花蓮。

春日國小在此次強震中，教學大樓與專業大樓間的空中穿廊倒塌。幸好地震發生當時為假日，學生沒有受到傷害，但震後於處處危機的校園內上課，師生們仍是無法掉以輕心。

春日國小學生與幼兒園有5６人，教職員工２４人，野崎孝男準備100人分日式拉麵，另外異人館餐飲集團贊助杯子蛋糕，台灣可果美贊助蔬菜果汁，送到每一個小朋友的手中，溫暖大家的心，透過企業連線來幫助災區學童，野崎孝表示，開車6個多小時才抵達學校，但看到學生臉上溫暖及滿足的表情，辛苦也值得了。

曾經就讀過台灣大學法律研究所博士班的野崎，也在2015年時分別於母校台灣大學及成功大學設立「Mr 拉麵獎學金」，為弱勢家庭的學生提供經濟支援。近幾年化身公益。一碗豚骨湯底的日式拉麵，鼓勵偏鄉學童，也分享地震災後的重建經驗。