華夏科大校長陳錫圭出席特展開幕茶會。（華夏科技大學提供）

華夏科大同學參觀 活動展覽。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學USR團隊與綠書店共同策畫「城市河流 Wonderland：醜泥怪繪本原畫特展暨教育推廣活動」今舉行開幕茶會，邀請原畫繪者邱千容分享《醜泥怪》繪本圖像創作發想及歷程，結合華夏科大設計學院繪本設計課程，帶領師生及民眾一起探索瓦磘溝及城市空間的前世今生，讓大家重新思考河流與家園共生共榮的可能，達成SDGs指標「永續城市及社區」未來展望，展期至明年1月31日止。

華夏科大校長陳錫圭表示，對於居住在中永和20多年的他來說，對瓦窯溝仍停留在過去淹水的記憶中。直到華夏科大2018年執行大學社會責任實踐計畫USR「華夏南勢在地紮根PLUS」，以社區、環境永續為議題，關注雙和水文空間的環境與文化永續，進一步了解到瓦磘溝的變化。

陳錫圭認為，藉由邱千容老師介紹在地瓦磘溝的繪本，讓華夏師生同仁及社區民眾能更深刻的了解瓦窯溝，更重要是希望藉由展覽，透過大家的口耳相傳，把歷史與環境議題再延續下去，除了更加豐富華夏在學學生通識人文歷史素養，也希望在專業技能上加入更重要的人文底蘊。

華夏科大表示，活動規畫一系列展覽、講座及瓦窯溝走讀，藉此激發師生及居民探索瓦磘溝及城市空間的前世今生，讓大家重新思考河流與家園共生共榮的可能。