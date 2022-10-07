連鎖餐飲集團六角（2732）9月營收3.66億元、年增3.58%；第三季合併營收11.47億元、年增16.89%，累計今年前九月營收31.63億元、年增4.41%。
展望全年，六角致力於推廣台灣美食至全球市場，旗下「Chatime日出茶太」茶飲品牌，今年前三季已淨增150家，全年將新增200家，年底前可望達成全球總店數1,400家目標。而杭州瑞里，因應中國大陸疫情封城，進行營運優化管理，目前已將損益點降低，加上王座國際部分門店已完成折舊攤提，今年7、8月都已轉虧為盈。
隨著營收規模成長與產品組合優化，六角第三季毛利率表現可望優於第二季，且受益集團強化營運與管理並進，第三季營益率與淨利率較上季成長可期，公司憑藉品牌力及產品力續航，維持大者恆大格局，隨著全球各國邊境管制陸續鬆綁，放寬國際觀光條件，六角重返榮耀指日可待。
六角去年四季起無畏疫情逆風重啟展店步伐，「Chatime日出茶太」品牌已在東南亞、大洋洲、北美及歐洲市場站上當地國際手搖茶飲市場的龍頭地位，且受益全球市占率持續提升，與同店營收成長雙引擎推動，推升第三季營收兩位數成長。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。