台大校長遴選結果今天(7日)出爐，最終由工學院院長陳文章當選，將在明年1月8日正式上任，接替現任校長管中閔。
台大校長遴選委員會今午開會，採取2輪投票制，首輪從6名候選人中，選出票數最高的2人，再由2人中選出新任校長，最終陳文章脫穎而出，成為台大新任校長，他在2輪投票中，均獲得超過半數委員支持。
現任校長管中閔由於表態不會連任，任期於明年1月7日結束，屆時將由陳文章在8日正式接任，成為台大新任校長。
台大校長遴選結果今天(7日)出爐，最終由工學院院長陳文章當選，將在明年1月8日正式上任，接替現任校長管中閔。
台大校長遴選委員會今午開會，採取2輪投票制，首輪從6名候選人中，選出票數最高的2人，再由2人中選出新任校長，最終陳文章脫穎而出，成為台大新任校長，他在2輪投票中，均獲得超過半數委員支持。
現任校長管中閔由於表態不會連任，任期於明年1月7日結束，屆時將由陳文章在8日正式接任，成為台大新任校長。
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