9月雖然是傳統出貨淡月，鈺齊-KY(9802)在產線運作順遂及品牌客戶強力拉貨下，9月合併營收達新台幣24.83億元，年成長67.71%，創歷年同期新高，也連袂拉升第三季、前三季的營收表現雙創歷史新高。

鈺齊自2021年3月以來，已連續19個月呈現年增走勢，其中6~9月連續4個月站穩20億元大關。以單季營收表現來看，歷年單季營收未曾超過35億元，但在2021年第4季營收逼近45億元後，到了2022年第2季突破60億元大關，第3季更一舉躍升突破70億元大關，可以看出集團整體產銷營運規模已明顯更上一階。

鈺齊前3季合併營收為新台幣179.65億元，年增62.64%。展望未來數月營運概況，鈺齊指出，整體接單量能及稼動率皆將持續維持在高檔水準，但近年來供需失衡及產能緊繃現象已漸舒緩，預估將逐步朝向健康平衡發展，公司對於中長期營運增長趨勢，維持樂觀看法不變。