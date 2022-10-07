本月2日一輛轎車行經國道3號茄苳交流道，副駕駛座女乘客遭到橫空飛來的鐵片擊中，昏迷至今仍未脫險。傷者的女兒受訪時透露，母親昏迷前還先詢問同車的父親「你有沒有怎麼樣」，讓她相當不捨，盼望熱心網友能提供當時的行車紀錄器幫助釐清案情。

回顧事發過程，一名女網友在臉書社團《新竹爆料公社》發文表示，她的父母本月2日晚間約6時58分許，駕車行經國道3號南下101公里處茄苳交流道前，遭到1個長寬各約30公分、厚度1公分的鐵片擊中，鐵片疑似從其他車輛掉落，砸中坐在副駕駛座的母親，母親仍重度昏迷待在加護病房內未脫離險境。

女網友也借文徵求當天目擊事件的行車紀錄器，或是有目擊者能幫忙指認掉落鐵片的車主，還她的母親一個公道；據《ETtoday新聞雲》報導，傷者女兒回想事發過程宛如噩夢，父母感情很好，事發至今父親仍無法完整回想過程，而母親失去意識前還先詢問父親「你有沒有怎麼樣？」讓她相當不捨。

國道警方獲報後積極調閱監視器畫面，發現釀災的鐵片於2日凌晨6時許就出現在國道路面上，不排除鐵片於1日就已掉落，將持續以影像回溯鐵片來源，若有民眾願意提供相關行車紀錄器還原始末，可聯繫國道竹林分隊（03-5387717）。