彰化縣長王惠美持續推動「一軸一環雙樞紐」政策。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

民進黨提名黃秀芳提出建立符合民眾需求的公眾運輸服務系統，再積極辦理彰化鐵路高架化、捷運綠線延伸與高鐵共構台鐵支線鐵路等三項軌道工程。（黃秀芳服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

選戰倒數50天，民進黨提名黃秀芳提出建置鄉際快捷公車路網、逐年把公車電動化等政見，彰化縣政府表示，預計11月底開通由員林客運公司購買鴻海電動巴士，新闢「員林-埔心-溪湖-二林」電動快捷公車路線，歡迎立委黃秀芳搭乘體驗。

黃秀芳6日再公布新政見，表示將建置鄉際快捷公車路網，採行環鄉公車、預約式公車與計程公車並行，建立符合民眾需求的公眾運輸服務系統，再積極辦理彰化鐵路高架化、捷運綠線延伸與高鐵共構台鐵支線鐵路等三項軌道工程，三軌串接，讓南北彰生活無界限，達到順暢交通的目標。

黃秀芳也強調，將逐年把公車全面電動化，普設公共充電樁與電動機車電池交換站，建置綠色生態、綠色運輸自行車與友善人行道等三大路網，加強APP數位停車管理，達成「零碳排」的願景目標。

彰化縣政府表示，黃秀芳多數政策都沿用前縣長魏明谷任內施政，縣長王惠美上任後，3年多來帶領縣府團隊推動綠色運輸，積極推動三鐵共構軌道建設，包括彰化市鐵路高架化工程已由行政院核定，爭取臺中捷運綠線延伸至彰化，並完成彰北捷運鹿港線及彰南捷運之評估，形成彰化「一軸一環雙樞紐」的綠色運輸軌道網絡。

彰化縣政府表示，預計11月底開通由員林客運公司購買鴻海電動巴士，新開闢【20路】「員林-埔心-溪湖-二林」電動快捷公車路線，同時與彰化客運公司合作，已爭取到交通部補助29部電動巴士，2022年底在北彰化7條公車路線行駛電動巴士。