桃園蘆竹國民運動中心遭爆料館內有多處漏水，電梯更被廠商發公文警告有使用安全疑慮，今天多名藍營市議員一起到現場會勘。（陳夢茹攝）

桃園自八德國民運動中心因地震隔音板掉落險些砸中運動民眾後，蘆竹國民運動中心也遭爆料從2019年啟用後有高達百項缺失，電梯因漏水多時產生水鏽，電梯廠商為此發公文警告體育局電梯恐有安全疑慮，今天多名藍營市議員再赴蘆竹國民運動中心會勘，檢視漏水改善工程。

蘆竹國民運動中心電梯廠商在今年1月12日向體育局發公文，保養廠商進行例行性保養時發現電梯井漏水狀況更加嚴重，有電梯鋼纜鏽蝕、電機電板及主機進水、電梯井內牆板發霉、天花板及牆面漏水，漏水處粉層已積成鐘乳石。藍營市議員褚春來昨天於議事堂臨時動議要現地會勘，今與市議員舒翠玲、詹江村、陳美梅、褚春來、體育局、新工處等相關單位實地了解各項缺失及改善狀況。

舒翠玲批評，蘆竹國民運動中心目仍有近40項缺失未改善，以漏水問題佔最大宗，造價十幾億元好不容易蓋出1座國民運動中心，卻連連漏水，實在說不過去，而電梯的部分要先釐清狀況是否如廠商所述如此嚴重，還是廠商為了賺更換鋼纜這筆錢而放大問題，要新工處拿出水電配置圖並儘速釐清。

詹江村說，新工處已在頂樓進行防水工程，但無論是打針或外加防水劑等方式，有可能因為冷熱膨脹係數不同、與原建材不相同，一段時間後恐還是會龜裂而漏水，後續要嚴密追蹤。他指出，今天會勘更發現蒸氣室有漏電問題，雖廠商在檢測時有發現漏電斷路器跳開，立即關閉使用，但他質疑怎會在充滿水氣的蒸氣室中設置插座，根本是規畫設計有問題，呼籲市府做公共工程須謹慎小心。

新工處回應，各項缺失皆有列管改善，目前剩不到40項缺失，頂樓正在施作漏水改善工程，工期預計2至3周，屆時應可以大幅改善漏水狀況。電梯的水鏽初步看來並沒有這麼嚴重，不過仍將請公正第3方檢驗，確保電梯使用安全無虞才會重新開放給民眾使用。

至於蒸氣室出現漏電的問題，新工處說，插座已封閉，如未來沒有使用需求便不會再開啟，每項公共工程都是依規建造，只是工法、施作材質不盡相同，多少都會有些微瑕疵，市府會盡力找出所有瑕疵並逐一改善。