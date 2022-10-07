新北市議會民進黨團今日開記者會，質疑新北市府首長行政不中立，現身新北市長侯友宜的競選場合。對此，新北市議會國民黨團回擊，民進黨新北市長參選人林佳龍先前擔任台中市選委會主委，曾幫同黨參選人站台輔選，違反行政中立遭裁罰，更主動要求區長變樁腳衝選票，這才是法院認證的行政不中立，呼籲民進黨刮別人鬍子前，先看看自己乾不乾淨。

國民黨團書記長廖先翔指出，行政院長蘇貞昌今年7月曾邀請37名新北市議員參選人在官邸便當會，當時林佳龍也與會，完全把公家的官邸變成他私人的競選聯絡處，這樣荒唐的行為才是行政不中立，但蘇貞昌面對質疑，竟然還說給予同黨參選人支持是天經地義，民進黨大方運用國家資源、人民納稅錢，滿足政治利益，這才是行政不中立的慣犯。

國民黨團副書記長江怡臻說，林佳龍擔任台中市選委會主委時，為同黨參選人輔選，掃街拜票，還以選委會主委身分公然站台助選，被法院依違反公職人員選罷法裁罰10萬元，林向中選會訴願敗訴後，又向彰化地院提出行政訴訟，仍遭駁回，完全是法院認證的行政不中立。

江怡臻表示，不僅如此，林佳龍擔任台中市長期間，還傳訊息要求基層公務員放下「不重要的一般業務」，增加時間全力組織動員去拉票，把公務員當成私人競選工具，替他宣傳政績。

江怡臻呼籲民進黨團，不要再抹黑，好好做事，不要嘴上喊新北大翻新，卻是新北大翻車。