因應美中貿易衝突，2019年經濟部推出投資台灣三大方案，投資台灣事務所今(7)日宣布，中小企業加速投資方案再通過3家廠商案子，累計總投資金額來到1兆8005億元。等於在方案推出近4年時候，正式突破1.8兆元。

投資台灣事務所表示，目前台商回台、根留台灣、中小企業三大投資方案已有1260家企業申請，後續尚有13家企業排隊待審。

今天聯審會審查中小企業方案，再通過世唯企業、忠泰商場事業及忠泰滑冰運動等3家廠商。其中世唯為專業的聚氨酯接著劑製造廠，2020年10月就申請過一次，現又提1000萬元再投第2案，在既有雲林斗六廠導入智慧化智慧機械。

地產開發商忠泰集團，透過旗下忠泰商場及忠泰滑冰2家公司，聯合開發位於台北市大直商圈新商場「忠泰樂生活」，規劃5大主題區域，引進娛樂、零售、餐飲、體驗及策展空間等，其中6樓部分，由忠泰滑冰打造「極光冰廠Aurora ice Rink」，為全台灣商場內唯一符合國際標準規格的滑冰場。此次投資，商場設計會符合綠建築標準，設置電力系統監控裝置，減少製冰能耗。