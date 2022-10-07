連鎖餐飲集團漢來美食(1268)受惠疫情趨穩、展店效益及行銷措施奏效，2022年9月合併營收雙位數「雙升」登近8月高點，帶動第三季合併營收報復性反彈、一舉改寫新高。展望後市，隨著餐飲業旺季到來，集團將致力延續第三季成長動能，全力衝刺達成全年目標。

漢來美食公布2022年9月自結合併營收3.88億元，月增達11.98％、年增達73.01％，登近8月高點、改寫同期新高。使第三季合併營收10.39億元，季增達93.39％、年增達1.51倍，改寫歷史新高。累計前三季合併營收26.13億元、年增達33.83％，改寫同期次高。

漢來美食表示，隨著疫情逐漸常態化，餐飲景氣逐步回溫，集團除持續推出新品牌展店，亦推出重量級活動攬客，如「名人坊」8月底起舉辦為期一個月的「富哥來了」美食見面會，成功吸引近千組賓客，帶動第三季營收谷底反彈、一舉改寫歷史新高。

漢來美食看好台灣人愛吃鍋、以麻辣酸辣口味最受年輕人青睞，為擴大集團營運動能，9月底在高雄遠東SOGO百貨B1開出全新中菜品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，目標客層鎖定18至35歲的年輕人及小資族群，開業以來業績超乎預期，可望持續挹注營運成長動能。

展望後市，10月除迎來國慶假期，入境減亦改採「0+7」及各項鬆綁措施亦將於13日上路，預期旅遊量能和旅客人數將階段性增加，帶動觀光旅遊業復甦。由於明年春節較早，且企業尾牙春酒今年強勢復甦，詢問度高且提前下訂意願大，需求報復性復甦力道可期。