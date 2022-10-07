前國健署長邱淑媞認為大量鋪設太陽光電板危害珍貴鳥類棲地。（王育敏提供／廖素慧嘉縣傳真）

國民黨嘉義縣長參選人王育敏7日提出「經濟共融政策」，批爭取連任的縣長翁章梁重工業輕忽永續環保生態，搶種電破壞生物棲息地，翁章梁回應表示，境內7200公頃國家級重要溼地沒有設置太陽能光電，今年沿海黑面琵鷺有783隻，大增564隻。

國民黨智庫7日到嘉義縣舉辦「守護野鳥與生態．地方永續經營」座談會，由陳學聖主持，健康永續教育基金會董事長邱淑媞、台大生物產業傳播暨發展學系助理教授林如森、台灣野鳥保育協會祕書長李昱宏出席。

王育敏批翁章梁只想複製其他地區的工業，開發工業區，搶種電破壞生物棲地，卻輕忽嘉義縣用得天獨厚地的生態資源發展優質生態旅遊，吸引國內外旅客來嘉生態旅客，發展永續觀光，與在地產業連結帶動整體經濟發展，因而她提出「經濟共融政策」超越農工大縣。

愛好賞鳥的邱淑媞說，嘉義是黑面琵鷺的重要棲地，但大量鋪設太陽光電板已危害布袋鹽田溼地的生態，侵害珍貴鳥類棲地。

林如森認為，嘉義縣對黑面琵鷺等生態資源缺乏宣傳與整體規畫，國際化不足，應推展大阿里山到沿海地區的自然生態旅遊，公開賞鳥時間、鳥類習性等資訊，建置友善國外觀光客的生態旅遊環境及服務。

翁章梁競總表示，縣府重視濱海生態旅遊，境內6處、總面積約7200公頃的國家級重要溼地區域，沒有設置太陽能光電，今年水域環境狀況佳，西南沿海黑面琵鷺棲息數量增加最明顯的區域就是嘉義縣布袋，總數量有783隻，增加了564隻，首度刷新嘉義地區普查的最大量。

翁章梁競總指出，縣府與雲嘉南濱海國家風景區管理處合作推動賞鳥，曾辦國際級規模的觀鳥馬拉松、論壇，在南布袋溼地和布袋新岑公園也設置賞鳥設施，也正興建全國首座有鱟保育中心的濱海環教館。