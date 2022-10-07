對於國慶日主題上該有的中華民國四個字卻不見了，國民黨立委陳以信呼籲蔡英文，在下週一中華民國的國慶大典上「闡明中華民國憲法，釐清我們與大陸的關係」，回歸以中華民國憲法與兩岸關係條例為依據的兩岸政策。

陳以信在臉書表示，今年國慶主題是「守土衛國你我同行」，這項主題沒有問題，畢竟保衛國家是每一個國人的責任。但問題是保護的是哪一個國家呢？如果保護的國家不是中華民國，那為什麼要挑十月十日武昌起義這天來紀念呢？又如果保護的國家是中華民國，那為什麼國慶主題的英文名稱連中華民國都不敢寫上去呢？

陳以信問蔡英文總統，在中華民國的國慶的英文主題，寫上「中華民國ROC」是會有多丟臉嗎？如果蔡總統覺得寫上中華民國ROC丟臉，那妳還有什麼資格擔任中華民國的總統呢？去年蔡總統在國慶大會演說中強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，當然中華民國不受中華人民共和國的管轄。

陳以信認為，這句話最大問題在於違反中華民國憲法、違反中華民國憲法增修條文第十一條規定「中華民國國土包括自由地區與大陸地區」，也違反兩岸人民關係條例第二條規定「大陸地區，指台灣地區以外的中華民國領土」。

陳以信直言，蔡英文總統當時的一句話，不只是「一言喪邦」，更是違背2016年她首度就職演說時說要「依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例處理兩岸事務」，向全體國人發誓的莊嚴誓言。

陳以信引述馬英九前總統的公開呼籲，請蔡總統在下週一中華民國的國慶大典上，「闡明中華民國憲法，釐清我們與大陸的關係」，只有真正回歸以中華民國憲法與兩岸關係條例為依據的兩岸政策

才有可能重啟兩岸關係，才能讓台灣海峽重回穩定，也只有保障台灣安全，中華民國才能安全！

敬請蔡總統三思！