台中港離岸風電未來3大區域推動規畫。（台中港務分公司提供）

台中港務分公司辦理「台中港工業專業區(II)約12公頃土地投資興建暨租賃經營商港設施案」招商評選，西門子歌美颯獲選為最優投資人，將用來擴展既有機艙組裝廠能量，同時計畫生產風電其他相關零組件，預計供貨予正在進行中的第二階段潛力場址及未來第三階段離岸風電區塊開發風場需求。

西門子歌美颯為世界知名風力發電產品供應商，提供全球超過90個國家相關產品、安裝與技術，全球安裝量約120.7GW，在陸域與離岸風電以及風場維運，具備成熟產品與技術。

西門子歌美颯已在台中港設置一座佔地4.5公頃的離岸風電機艙組裝廠，上月底辦理機艙廠擴建動土典禮，今再承租台中港離岸風電國產化專區12公頃土地，用來擴展既有機艙組裝廠能量，同時計畫生產風電其他相關零組件，預計供貨予正在進行中的第二階段潛力場址及未來第三階段離岸風電區塊開發風場需求。

台中港務分公司表示，台中港離岸風電國產化專區規畫107.3公頃土地供廠商投資進駐，包含本案土地已出租達96.2公頃；國際風電業者持續看好台灣以及台中港發展離岸風電的潛能，加上受疫情影響，風電業者對土地需求增加，台中港務分公司積極加速填築南填方區。

台中港務分公司將分別於2024年完成10公頃、2025年完成36公頃後線土地，及辦理保安林47公頃土地解編，同時提供物流專區20公頃土地，以因應台灣離岸風電風機組件國產化的用地需求。

台中港務分公司指出，公司今年開始導入綠色環保計畫，新承租業者可視能力承諾綠色環保措施，西門子歌美颯營運後每年將辦理溫室氣體盤查，並於承租區設立電動車輛充電樁，提高員工採用電動車輛通勤意願，與台中港務分公司共同為綠色港埠貢獻心力。