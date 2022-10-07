蔡英文總統今出席「第22屆國家文藝獎頒獎典禮」，藝人張艾嘉、作家平路及導演黃明川等7人獲獎，總統期待，未來能夠看到得獎人更多、更好的創作，一起為「藝術上的福爾摩沙時代」努力。

總統致詞指出，國家文藝獎是國內最重要的文化獎項，贈獎典禮也是藝文界兩年一度的盛事，今天很高興能跟各位朋友共襄盛舉。

總統說，剛才到現場前，感謝主辦單位國藝會的用心安排，讓她有機會可以跟本屆得主及家人、好朋友，交換一些意見，感受到大家對藝術文化的愛好。

總統指出，國家文藝獎得主都是各領域的佼佼者，她要謝謝大家長年以來在專業領域的努力和奉獻，「各位的付出，正是臺灣變得更好、更美的重要力量」。

總統表示，布拉瑞揚．帕格勒法先生，是近年來最活躍的中生代編舞家。回到臺東的家，為了「以最簡單的方式，呈現現在的樣子」。這幾年上山下海，尋找靈感，也將藝術帶到原鄉部落，讓沒有太多機會到城市表演廳的族人們，有機會看到國內最出色的表演。「今天布拉瑞揚的媽媽在現場，有這樣出色的兒子，相信您一定非常引以為榮」。

總統提到，平路女士是臺灣重要的文學家，也是她經常請益的對象。平路女士有一支勤寫的筆，也有一份關懷臺灣的心，除了書寫，平路女士相當熱心於公共事務，她的文學不曾脫離對歷史、社會、土地的關懷。很期待能夠不斷讀到平路女士的新作品。

總統說，郭中端女士是重要的景觀建築家，從冬山河到中都濕地公園，從北投公園到南寮漁港，都有她全力投入的身影。「認識她的朋友，都說她是一位『俠女』」，以自己的專業，讓臺灣這片土地變得更美。

總統提到，邱火榮先生是著名的北管藝師，也是文化薪火的傳承者。正如他所說，「北管是最重要的，從廟會到布袋戲，任何儀式性的活動，都需要北管」。把樂譜記錄下來、把技術傳承下去，讓音樂能夠生根茁壯，開花結果。她要謝謝邱老師多年的努力。

總統說，黃明川先生是知名的獨立製片導演。早年獨立製片的環境很艱困，但仍然堅持做自己想做的，一步一步地，拍出充滿批判力、也發人深省的作品。看到黃導演說，「你真的要愛你做的事情」，她也深深地以為然。

總統說，張艾嘉女士是深受矚目的電影人，相信也是今天的贈獎典禮中，每個人都相當熟悉的一位得獎人。無論是作為演員、導演、編劇，還是製作人，張艾嘉女士都為華語電影帶來許多優秀的作品。電影沒有國界，無論以哪裡為基地，都很期待張艾嘉女士可以持續有好作品。

總統提到，王榮裕先生曾說，自己是「一生懸命」的劇場人。他經營的不只是一個劇團，更像是一個戲班。走闖南北各地，在廟埕、在樹下、在劇院當中，他都以最嚴謹的姿態，呈現當下最好的演出。相信得到國家文藝獎的殊榮，絕不只是時代變了，而是代表著藝術典範的轉移，土生土長的「胡撇仔戲」，必須、也會是臺灣表演藝術殿堂上的重要元素。

總統說，國家文藝獎得主都是實至名歸。她期待這個獎項只是得獎人創作人生中的一個逗點，未來，我們能夠看到大家有更多、更好的創作。

最後，總統引用前輩雕塑家黃土水的話，希望跟大家為「藝術上的福爾摩沙時代」，一起來努力。