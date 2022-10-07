市議員周永鴻與相關單位討論豐洲國小YouBike2.0設置空間。（陳淑娥攝）

台中市議員周永鴻爭取潭雅神YouBike 2.0 不遺餘力，7日和神岡區豐洲里里長王文松共同舉辦會勘，爭取神岡豐洲國小、東洲路神岡消防公園兩處站點。周永鴻指出，廠商預計10月底進場設站。

周永鴻表示，經過會勘協調後，神岡幼兒園豐洲分班將在學校對面預留2.4公尺空間供設置站點，預計先裝設9支車柱，另還需與站點隔壁的警察局豐原分局豐洲所協調清理雜草和部分空間。神岡消防公園則預計設置15根車柱，兩處站點廠商預計10月底進場裝設，並將依啟用後租用情形決定是否擴充車柱。

豐洲里里長王文松表示，在周永鴻協助爭取下，豐洲里內的豐原大道豐洲路為神岡第一處YouBike2.0新設站點，後來兩人也為豐洲公園爭取到站點，這次豐洲再增設兩站，相信能讓豐洲的鄉親享有更便利的交通。

周永鴻說，原縣區爭取站點常因用地權屬涉及多個單位，以及行人空間不足，較市區更為不易。以豐洲國小為例，服務處今天是第三度辦理會勘協調站點用地。

周永鴻指出，增設YouBike 2.0有助串連學校、公園交通節點，銜接公車路網，他在議會質詢不斷為潭雅神爭取站點、並多次辦理會勘，為潭雅神成功爭取超過60個站點，包含近日啟用的神岡圖書館站，未來會持續爭取在潭雅神各學校及公園周邊設置站點。