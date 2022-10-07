北韓4日首度發射飛越日本上空的飛彈，使得日本政府發布警報，呼籲民眾到堅固的建築物內或地下室避難。國民黨立委賴士葆今詢問行政院長蘇貞昌，若再有飛彈飛過台灣上空，要不要下達類似命令？蘇貞昌表示，依照現在的能力，對共軍動態都清清楚楚，還是要掌握狀況做相關回應。

賴士葆質詢時問蘇貞昌，經濟部次長陳正祺接受英國「泰晤士報」採訪透露，因應中國可能的對台封鎖行動及台海爆發衝突，台灣正在儲備關鍵物資，詢問有哪些關鍵物資。蘇貞昌表示，若是指戰爭，第一是武器、彈藥，第二是糧食，第三是醫藥物。

賴士葆進一步詢問，「現在已經緊張到要準備戰爭物資了嗎？」經濟部長王美花則補充，外媒是引用中央社的說法，並沒有在現場，是外媒轉述有落差。不是為了戰爭，因應天災、疫情、氣候變遷等，政府本來就要準備各項戰備物資，這就是經濟部的責任。

賴士葆指出，北韓發射飛彈經過日本上空時，日本發警報要求大眾運輸停駛，民眾躲進建築物底下，上次有飛彈飛過上空沒發警報，之後若有，是不是要以院長身分下令？

蘇貞昌回應，「依照我們現在的能力，對中國不要說飛彈，就是軍機、軍艦哪時候起來我們都清清楚楚；上次飛彈射過大氣層，都知道飛彈的軌跡跟落點，因為認為對台沒有影響，所以沒有發警報。

賴士葆質疑，會不會是神經線比較大條？之前南韓看到北韓發射飛彈也發射，結果打到自己，你相信大陸的飛彈那麼準？蘇則表示，我們做各種情況研判，掌握狀況然後做相關因應。