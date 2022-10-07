屏東海生館公告標售36隻非保育類企鵝引起熱議。圖為台北市立動物園內的黑腳企鵝。（北市動物園提供／張芷瑜台北傳真）

萌萌的企鵝很受大眾歡迎，向來是動物園的人氣王，屏東海生館公告標售36隻非保育類企鵝引起熱議，但照顧企鵝並不簡單，台北市立動物園企鵝館保育員柯春華說，要視企鵝品種考量飼養環境，如果是寒帶企鵝，就需要整日在零度以下，光電費就是一筆不小的花費，還得加上空間規畫、水質管理等，可見飼養門檻並不低。

台北市立動物園表示，每年都會做遊客調查，並問民眾來動物園必看的動物有哪些，通常前五名都會有企鵝，可愛模樣很容易吸引民眾目光，且2000年引進國王企鵝時，排隊人潮綿延1公里，顯見企鵝的高人氣。

企鵝館館長翁紹益表示，目前館內飼養2種企鵝，分別是26隻黑腳企鵝跟10隻國王企鵝，黑腳企鵝飼養溫度要維持在18到22度，國王企鵝要維持在6到8度，溫度太高企鵝就會中暑，除了完善的空調系統外，因為是室內密閉空間，空氣品質也很重要，不然會有肺部疾病。

翁紹益接著說明，企鵝換羽、繁殖有關的光照度、光周期等，都需要精密管理，游泳洗澡的水池品質管理也不能馬虎，企鵝若太少下水游泳，容易出現腳的疾病，所以展示場下水的斜坡設計要依不同企鵝的行為模式調整，像某些企鵝擅長用跳水、有些只能慢慢走入水中，每日餐點通常也有1到3種不同的魚種，會依動物狀況及個性彈性調配，每日也都要添加綜合維他命。

談到照顧企鵝的心得，柯春華也說，很像養自己的孩子，一天餵食2次，為了不干擾企鵝，通常透過監視器去觀察企鵝們的活動，但是如果遇到剛出生的企鵝或生病的企鵝跌倒、被咬傷等，就要儘速去照料。

至於一般民眾能否飼養企鵝，柯春華表示，要視企鵝品種規畫飼養空間，像屏東海生館的阿德利企鵝屬於寒帶企鵝，飼養環境需要整日在零度以下，光是空調設備的電費就是一筆不小的花費，還需兼顧空間規畫、水質等，需要多方評估自己的飼養能力，如果是休閒農場腹地夠大，還有機會挖水池，打造所需的環境。