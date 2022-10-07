新北市長侯友宜上任後推動出版地方自願檢視報告（Voluntary Local Review VLR），分享各局處60個永續政策，用特殊再生材質包裝，近期獲得2022金點設計獎標章，並入圍年度最佳設計獎，也獲得全球四大設計獎之一的日本Good Design設計獎肯定，躍上國際舞台。（蔡雯如攝）

新北市以SDGs精神接軌國際，新北市長侯友宜上任後推動出版地方自願檢視報告（Voluntary Local Review VLR），分享各局處60個永續政策，用特殊再生材質包裝，近期獲得2022金點設計獎標章，並入圍年度最佳設計獎，也獲得全球四大設計獎之一的日本Good Design設計獎肯定，躍上國際舞台。

秘書處長饒慶鈺表示，新北市府2019年發布全台第一本VLR，2021年再發布時就登上聯合國COP26論壇，深受國際的關注，VLR不僅是領市府向前發展的指南針，更是全球城市溝通的工具，為了讓市民了解永續概念，報告書收錄了新北60個SDGs案例，包含29局處的永續政策、新北的抗疫之路，以及公私協力推動永續發展的成果，報告書包裝也以五種永續材料組成，貫徹永續與循環的概念。

饒慶鈺說，全球四大設計獎為德國iF設計獎、德國Red dot紅點設計獎、美國IDEA傑出工業設計獎、日本Good Design優良設計獎，新北市府已拿下3座獎項，包含「2019年地方自願檢視報告」、市府辦公空間「Comma lab逗點實驗室」、「2021年地方自願檢視報告」、「性別友善廁所」，顯示永續成果受到全球認可，另外金點設計獎也是亞洲最具有公信力的設計獎項之一。

「新北2021 VLR」今年在金點設計獎上，榮獲最高榮譽的年度最佳設計獎，也在Good Design Award全球5715件作品中獲選，在媒體內容類拿下「G Mark標章」。

負責VLR包裝及主視覺的設計師黃瑞怡及彭禹瑞說，新北永續徽章是將SDGs 11作為核心，用SDGs 17個目標交織成花朵，當logo轉動時，象徵著人與人跨界的合作。這次找了很多永續領域的夥伴一起製作，用不同的的隔板跟結構結合，希望讓大家看到更多再生材質的可塑性。

VLR側邊REstone材質是REnato lab和佳龍科技合作將電路板廢料打碎再製而成，REnato Lab執行長王家祥說，聯合國大學研究報告指出2019年電子廢棄物回收率只有17.4％，為了創造循環價值，以往是將REstone材質應用在家具，這次和新北市合作，首度嘗試製成包裝材料，成功擴大循環領域。

秘書處補充，台灣各縣市這幾年也開始推出專屬城市的VLR，「以人為本」是新北永續行動背後最重要的價值。新北永續徽章以「人」字圍繞有兩層意涵，一是希望吸引理念相近的永續夥伴，二是新北秉持著SDGs所強調「不遺留任何一人」（Leaving no one behind）精神，持續為市民打造安居樂業、以人為本的宜居城市。