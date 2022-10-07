台南市楠西區公二公園的露天籃球場使用年限已久，因山區多雨，只要下雨天就無法使用，區公所為解決問題，向體育署爭取840萬元經費，經2度上網招標但流標，將檢討設計後下月辦理第3次上網招標。消息傳出後，讓當地球友大嘆：「好想在雨天也能打籃球」

楠南區長李鴻裕表示，該籃球場已使用30多年，因位處山區常下雨，只要遇到下雨天，就會面臨無法使用球場的問題，經規規劃改建風雨球場、加設棚架，經區公所積極向體育爭取經費，順利取得840萬的經費，已上網公開招標。

李接著說，籃球場設計是體育局委外建築師設計的，原先上網發包的屋頂是雙曲線造型，因2度流標，經檢討可能是預算偏低廠商無意願，調整屋頂型式改為較簡單的單曲線造型，預計將11月會再上網發包。

球友表示，平常都會來這邊打球，但是只要遇到下雨天就沒辦法打了，楠西區的室內籃球場不多，希望趕快蓋好，以後下雨天也有地方運動了。

區公所表示，楠西區公二公園林木茂密，綠葉扶疏，並設有休閒涼亭與健康步道，未來籃球場建置完成後，將加強綠美化，提供8900位在地居民一個更好的休閒去處。