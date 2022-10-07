印尼、泰國先後傳出「人禍」造成重大傷亡的意外，外交部今天透過新聞稿表示，已分別向兩國駐台機構表達慰問。

印尼東爪哇省瑪琅市(Malang)於10月1日一場足球賽事結束後，因發生賽後觀眾衝突及警方鎮壓，造成至少131人死亡。外交部長吳釗燮在獲知此一事件後，立即請亞太司致電駐台北印尼經濟貿易代表處副代表卓馬廷(Zulmartinof)代表我國政府與人民對此一意外事件表達關切和慰問，卓馬廷副代表對我方的關心表示感謝。我國駐印尼代表處陳大使忠及駐泗水辦事處林處長鼎翔也同步向印尼政府及國會議員等政要表達慰問之意。

泰國東北部農磨蘭普府(Nong Bua Lamphu)於昨日發生幼兒托育中心槍擊事件，據泰國警方統計有37人喪生，其中大多為孩童。亞太司也已在第一時間向泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮(Twekiat Janprajak)致意與慰問。外交部對於這起槍擊事件及其恐怖暴力行徑，造成多名無辜民眾及孩童傷亡，予以嚴正譴責。我國駐泰國代表處莊大使碩漢已經代表我國政府向泰方表達誠摯哀悼及慰問。

外交部指出，根據相關駐處在第一時間掌握的消息，上述兩件不幸事故中沒有國人遭受波及或傷亡。外交部與駐處將持續瞭解印、泰兩國後續處理及援救情形，並呼籲在東南亞地區從事商旅活動的國人提高警覺，注意自身安全。