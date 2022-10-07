許多網友在臉書上說，過幾天全球最高的媽祖神像就要舉辦開幕大典，冥冥之中似乎有神靈在庇佑。（許玉河老師提供）

根據澎湖廳志記載，劉文珍在同治3年2月（西元1864）擔任澎湖水師副將，在澎湖軍事史上是一個非常重要的人物。（許玉河老師提供）

有138年歷史的「清開澎誥封定國將軍劉公文珍、二品夫人劉門陳氏」墓碑，7日在即將開幕的重光媽祖信仰文化園區被發現，一名怪手司機「青岳」從事園區的整建工程，無意間挖掘到一塊清代墓碑，立即通報文史專家陳玉河老師與文化局，成功將這塊極具保存價值的清朝墓碑搶救下來，許多網友在臉書上說，過幾天全球最高的媽祖神像就要舉辦開幕大典，冥冥之中似乎有神靈在庇佑。

許玉河老師表示，這塊墓碑尺寸長103cm，寬46cm，中書「清開澎誥封定國將軍劉公文珍、二品夫人劉門陳氏」，上款「光緒歲次甲申年仲秋吉旦」，應為光緒10年（西元1884年），因此推估有138年歷史；下款「承重孫永福----」，其他人名則因墓碑文字磨損無法辨識，從墓碑上方兩側的凹槽顯示，上有墓耳等結構，可惜已不復見。

文化局文資委員陳英俊隨後與現場施作人員訪談，推測此碑應該是前遠東集團開挖基礎時，將此碑與砂礫一起堆置於現場，因10月20日媽祖園區趕工開幕，施工人員作整地工程將砂砱運到西側的時候，怪手司機推平砂堆時意外發現，立即通知許玉河老師前來鑑識。

許玉河老師在臉書貼出這塊前清媽宮恊鎮劉文珍墓碑的相關資訊後，中午文化局隨即派員前往勘驗，並會同媽祖園區監造人員到場，將墓碑運回文化局保存，許玉河老師表示，根據澎湖廳志記載，劉文珍在同治3年2月（西元1864）擔任澎湖水師副將，在澎湖軍事史上是一個非常重要的人物。「重修浯江館捐題芳名」中亦有劉文珍之名，他過世後清朝在1886年將澎湖協改設為澎湖鎮，劉文珍曾是澎湖最高武官官階的代表文物之一。