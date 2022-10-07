第22屆國家文藝獎7日舉行頒獎典禮，以「致與藝術相愛的人」為主題，總統蔡英文、文化部長李永得及藝文界人士、得獎者親友近300人與會，蔡英文引前輩雕塑藝術家黃土水的話，希望與7位得主共同為「藝術上的福爾摩沙時代」努力。

文化部長李永得也表示：「這個獎項是代表國家對於各位的努力，表達最高的敬意跟謝意」他也指出，在疫情期間藝文界非常努力度過難關，而在此時，許多文化、藝文作品已開始澎拜出現，「表示我們在疫情期間，藝文界雖然環境辛苦，但是大家非常認真和努力來創作，讓我們人才沒有流失、創作能量沒有中斷」。

國藝會董事長林曼麗特別強調，由今年的7位得主身上，可以看到皆是長年在專業領域努力、創新，充滿行動力的實踐者，他們的付出更是台灣變得更好更美的重要力量，今年的頒獎主題「致與藝術相愛的人」向這些能量飽滿的創作者致敬，除了是禮讚這些創作者對文化、土地、藝術的熱愛，也向他們在創作路上的堅持，以及他們身後支持著與藝術相愛的人致敬。