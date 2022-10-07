彰基醫學中心「洗手訓練回饋系統」，榮獲第121屆「巴黎國際發明展」金獎殊榮。（彰化基督教醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

彰基醫療長劉森永醫師表示，彰基鼓勵同工發揮創造力與想像力，研發出對社會大眾健康更有幫助的產品。（彰化基督教醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

林博淂表示，醫療人員對病人進行治療過程中多是用手完成，如何正確地執行洗手格外的重要。（彰化基督教醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

防疫強調勤洗手，但手真的洗乾淨了嗎？彰基醫學中心「創新育成研發中心」研究助理員林博淂，與吳鴻明醫師及廖秋香護理師所研發作品「洗手訓練回饋系統」參加「巴黎國際發明展」，榮獲金獎殊榮，透過螢光偵測，讓指甲縫是否殘留一覽無遺。

洗手是預防「病從口入」及避免醫療照護感染，最簡單、最有效方法；享有「彰基愛迪生」美譽的林博淂表示，不到20％的人有確實把手洗乾淨，進行洗手檢測箱及改良，提高螢光偵測靈敏度，讓指甲縫的螢光清晰可見。並提供大螢幕自動拍照功能，協助判定雙手是否洗乾淨。

林博淂指出，開發「洗手訓練回饋系統」，提供快速的影像回饋給洗手訓練學員。大螢幕自動拍照的方式，可免紫外光傷害眼睛，並一目瞭然，協助學員知道雙手是否洗乾淨、哪裡沒洗乾淨，落實洗手步驟以提升洗手效果，提供機構洗手教育訓練，即時反饋、評核及改善參考。

彰基醫療長劉森永醫師表示，鼓勵創新研發不遺餘力，發明對社會大眾健康更有幫助的產品。 林博淂、吳鴻明醫師及廖秋香所研發作品， 於2017年取得「紫外光洗手檢測系統」的專利獲證。再持續精進取得國內各類發明獎項。2022年首度至國外參展，以「洗手訓練回饋系統」榮獲巴黎國際發明展的金獎。已有醫材廠商與彰基簽署技轉，預計年底前可商品化。