國民黨桃園市長參選人張善政今天到立法院出席 「照顧通勤族，生活共同圈，台鐵、機捷納入雙北定期票可行性」公聽會，談及資深媒體人周玉蔻消失多日後又出來砲轟蔣孝嚴、高虹安、侯友宜等人。對此張善政認為，她好像不罵人就渾身不對勁，但民進黨可能巴不得周玉蔻趕快閉嘴。此外，張善政另提及1280月票交通政見，盼未來桃園機捷、客運及台鐵能納入雙北1280月票，由於基隆也有意願，若順利整合，桃北北基將平起平坐。

張善政提及周玉蔻，諷刺道「我覺得她好像不甘寂寞，不罵人就渾身不對勁，覺得民進黨會巴不得她趕快閉嘴」。另外也提及今天赴立法院替桃園爭取納入雙北1280月票當中，張善政說，桃園人最常使用機捷、客運及台鐵，但至今進入雙北後無法享有里程與票價的連續計費，盼讓上述交通運輸工具也能納入雙北1280月票中。

張善政引用內政部數據，他說，台北市日間人口較夜間多71.8萬人，證明台北市確實廣泛吸引周邊大量人口上班就業就學，而在外出民眾運具次數的公共運輸市占率，跨縣市者，桃園市為40.4％、新北市為56.5％、台北市為53.2％、基隆市為53.5％，顯示大眾運輸在跨縣市人口移動扮演非常重要的角色。

張善政說，桃園大眾運輸比例非常低，他認為市長鄭文燦帶領的市府團隊造成大眾運輸工具使用率節節衰退，在2020年調查中，桃園市僅12.2％，遠低於雙北以及基隆的3到4成水準，顯然桃園的大眾運輸顯然還有加強空間，無法透過大眾運輸來滿足如此龐大的運輸需求，導致通勤車輛上路，又造成沿線交通的壅塞，這是北北基桃系統性的交通問題，如不能通盤改善，最後交通問題仍無法解決。

張善政指出，鄭文燦上任至今，機場捷運連年虧損，與其選擇鄭文燦的「虧空後注資」，不如用「政府投資」的概念，透過補助市民搭乘來改善機場捷運的財政問題、推動整體大眾運輸的發展。他舉例，補助民眾搭乘機場捷運，不只解決塞車之苦，更能發揮大眾運輸的最大效益，也能透過捷運廣告效益、場站出租改善機場捷運的財務問，進而帶來人潮商機、推動沿線蓬勃發展，並實現機場捷運的財務正循環。

張善政呼籲，中央與各地政府不應僅侷限於個別的本位主義，應該要有更全面的思維來解決問題，跳脫單純政府補貼與收支的觀點，讓桃園加入1280及票證整合，才有辦法保障桃園人的權益，促進北台灣生活圈共同繁榮。