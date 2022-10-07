大陸官媒近日播出由共軍製作題為《鍛造雄獅向復興》的系列紀錄片，其中包括了中共軍機和無人機在繞島巡航時拍攝鳥瞰台灣的高清影像。港媒引述專家分析稱，共軍此舉是一種威懾行動，展示其應對台海衝突有充份準備。

《鍛造雄師向復興》 第8集 和平

港媒《東網》指出，美國眾議院議長佩洛西8月2日訪台後，中共解放軍隨即展開圍台軍演。在這套新發表的系列第8集題目為「和平」的紀錄片中，以共軍軍機與無人機在繞島巡航為主題。解放軍空軍轟炸航空兵副團長孫陸宇在影片中說：「隨着我們去的次數多了之後，我感覺就是那種——誰還不在自家院子裏轉一轉那種感覺。」紀錄片旁白稱：「繞島巡航，就是在用戰機丈量祖國的大好河山」。

共軍繞台灣島巡航所拍攝的台灣地形畫面。（圖／繞島巡航視頻截圖）

報導說，紀錄片中還提到，自2013年11月下旬北京宣布在東海劃設第一個防空識別區後，解放軍海軍和空軍戰機不斷緊急升空，執行驅逐外國軍機任務。海軍飛行員李喆稱，在東海經常有外國軍機挑釁，有一次他需攔截進入防空識別區試圖逃避中方雷達偵測的可疑日本EP3偵察機，他駕駛殲10B接近由兩架軍機護航的EP3，射彈干擾對方雷達，成功地予以驅離。根據此前相關報導，李喆的攔截行動於去年11月12日發生。

另一名飛行員劉銳表示，他於2016年和另一名同袍駕駛轟6K戰略轟炸機，在惡劣天氣下飛行逾900公里，到中國和菲律賓都宣稱擁有主權的南海黃岩島上空，拍攝了轟6K巡航黃岩島的照片。

報導引述未具名的專家表示，中共播出空軍執行任務的細節，還有台灣空拍影像，目的是展示解放軍準備好在可能的台海衝突中戰鬥，相信是一種威懾戰略，北京最終目標仍是和平統一。