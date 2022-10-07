台大校長遴選今天(7日)出爐，最終由工學院院長陳文章脫穎而出，成為新任校長。就有學生透露，陳文章能力相當強，其實驗室出來的學生各個都是菁英，本人教學則是美式風格，相當不錯，但抗壓性要足夠。

過去曾有人詢問陳文章實驗室風評，表示上網查詢不太到資訊，因此在Dcard上發問。當時就有學生出面解答，指出陳文章的實驗室非常有名，出來的畢業生，除了任職於台積電、美光等大廠外，還有數十名「土博士」也都在台大、成大、中央、中正、台科、北科等名校擔任教授，是少數土博士畢業後可順利找到教職的團隊，想在國內尋求教職的人非常值得考慮。

該學生進一步表示，陳文章屬於美式教學風格，人脈很廣，研究能力強，研究生薪水也高，是相當不錯的團隊，也幾乎沒聽到碩班延畢的消息。

不過由於實驗室計畫非常多，時常與各大企業合作，甚至延伸至國外，因此壓力非常大，若學生想進去，必須要有足夠的抗壓性，以及一定的英文交流能力，還有良好的溝通、協調能力。

該學生也表示，想進入陳文章實驗室難度頗高，因為時常推甄就額滿了，考試生想要進去可說非常困難。