苗栗縣長徐耀昌、副縣長鄧桂菊．黃璟芬、楊士儀等一同宣示終止數位性別暴力。（謝明俊攝）

苗栗縣政府與勵馨基金會共同舉辦苗栗女孩日系列活動。（謝明俊攝）

苗栗縣政府與勵馨基金會7日上午共同舉辦苗栗女孩日系列活動。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌、副縣長鄧桂菊．一同參觀苗栗女孩日系列活動。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為國際女孩日的到來，舉辦多項系活動，包括拒絕數位性別暴力、線上大會考、衛生棉補給站苗栗服讚計畫、讀劇工作坊等，並在7日上午舉行苗栗縣「幸福女栗」成果發表，由縣長徐耀昌、副縣長鄧桂菊、議長鍾東錦以及11名縣議員一同為終止數位性別暴力發聲，讓大家一起看見苗栗女孩力量。

每年的10月11日是台灣女孩日，也是國際女孩日，苗栗縣政府為響應「重視女孩，投資女孩」的女孩日理念，委由勵馨基金會苗栗分事務所及栗縣女福利服務中心推出系列活動，括「CEDAW線上大會考」、「這是我的hashtag CEDAW 公眾教育計畫」、「這是我的hashtag 讀劇工作坊」、「8號探心所 X親密關係民主化」、「衛生棉補給站苗栗服務讚計畫」等。

苗栗縣政府並在7日上午舉行苗栗縣「幸福女栗」台灣女孩日成果發表會，公開播放由苗栗縣長徐耀昌、副縣長鄧桂菊、縣議長鍾東錦以及11名縣議員接力製造完成的終止數位性別暴力宣導影片，共同為終止數位性別暴力而發聲。

徐耀昌表示，現在網路及手機通訊軟體非常發達，手機拍照攝影功能都是隨按隨拍，所以許多私密照片容易流傳，為了尊重女性，大家應避免任意傳播他人私密照片。稍後的記者會中，徐耀昌與鄧桂菊帶領現場所有人一起揭開數位性別暴力的標牌，展顯縣府重視女性數位權益。

在系列活動中，縣府全力推動衛生棉補給站，招募縣內許多商家共同加入計畫，提供苗栗縣婦女友善職場及友善措施，救急不分性別都可登記領取衛生棉，目前已有60處友善月經據點加入，呼籲更多商家共襄盛舉，營造苗栗縣性別友善環境。