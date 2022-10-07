遭詐團欺騙的李女趁詐團成員不注意，寫下求救紙條。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

一名李姓女子5日下午在新北市瑞芳區一間銀行內辦理業務時，趁同伴不注意，偷塞一張求救紙條給銀行行員。原來李女上網求職，遭詐騙集團強押至銀行辦理外幣轉帳業務，所幸行員機警，暗中通知警方，員警迅速趕到現場，將詐團成員當場逮捕。

新北市警察瑞芳分局調查，29歲的張男5日下午帶著19歲的李女到瑞芳某銀行，臨櫃辦理外幣轉帳業務，因為行員發現張男前幾天才來辦理過相同業務，事隔數日又再度出現，心覺有異，就特別注意。

在辦理過程中，張男自稱是李女男友，但行員覺得張男神色有異，李女又趁張男在門口打電話時，傳遞求救紙條給行員，行員遂暗中報警。瑞芳派出所員警火速趕到現場，並將張男帶回派出所偵訊。

受害的李女向警方表示，她上網求職，遭詐騙集團要求提供帳戶、提款卡，同時要求被害人開啟外幣轉匯功能，並在5日下午由張姓嫌犯帶著被害人由北市搭乘計程車到瑞芳辦理。李女說，剛開始覺得還算正常，但慢慢就覺得事有蹊蹺，就趁張男打電話的空檔，連忙寫下求救紙條，悄悄壓在提款卡下遞給行員。

瑞芳分局表示，在確認為詐騙案後，警方訊後將張嫌依詐欺未遂、強制罪等罪移請基隆地檢署偵辦。

瑞芳警分局長謝龍富表示，感謝金融機構行員發揮雞婆精神，如遇民眾提匯款神情有異常情形，應多加關懷探詢原因並通報警方到場協助，以提高攔阻成功機率。在此也提醒民眾若遇到任何疑似詐騙案件，應先秉持「冷靜、查證、報警」3原則並撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話尋求警方協助，避免財產或身分帳戶遭不肖分子詐取。