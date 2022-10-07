在城市之間，與山林為伍、與公園為鄰，隨時切換日常與渡假模式，展開與自然交往的生活旅程….。板橋起家的馥華集團，便在土城青福街打造了這樣一款迷人生活風格，廣受熱愛山林、嚮往舒心的跨世代族群青睞。

馥華集團深耕大台北地區41年，擅長以飯店高端服務、訂製級的建築規劃與尺度，吸引雙北菁英購屋族追逐珍藏。以美好生活的提案者出發，每每在擘劃腳下土地之前，馥華集團總思考如何運用自身獨特的視野與熱情，發掘在地獨一無二的人文魅力與自然風貌，為城市帶來正面顯著的影響力。

2013年正式進軍土城暫緩發展區，從「馥華城心」、「馥華城安」、「馥華城峰」、「馥華城真」到「馥華城奕」推出叫好叫座的系列作品，如今集近十年之大成，於土城青福街推出指標大案「馥華之丘」，跨界與誠品合作，引進專屬土城人的書店，從接待中心開始，打造土城首座「me.time誠品生活時光＿土城青福」創新實驗店，挑高5米清水模建築、規劃收藏超過500片的黑膠牆music bar，未來社區落成時，更將引入誠品生活時光正式店，目前開幕2個多月，不僅成為最新最潮的生活風格打卡地標，也成為雙北矚目的超人氣焦點。

5000坪青福雙基地，打造200米林蔭風格街區

「馥華之丘」坐落在暫緩重劃區青福街與青隆街口，分為一、二期開發，雙基地佔地廣達約5千坪，融入了土城獨厚的自然能量與人文底蘊，在城市植下一片風格森林，構築一座樹海上的四季森境院落，而為了保留所在區域原始的自然肌理，馥華以「先養環境、再種建築」的理念，認養基地旁1500坪福林之丘公園，以「綠」和「野」的設計概念，打造原野大地與親水步道等自然植被，讓公園成為社區的活動延伸場地；更策劃了一條長達200米的風格街區，兩側種植雙排光臘樹，將引入質感商家，為土城留下一條最美的林蔭大道。此外。基地南向可遠眺土城文筆山，還有宛如護城河般的柑林埤溝與大安圳環繞，回家旅途轉境之間，有如體驗置身林間、感受溪泉樹石穿巡的靜觀愜意，隨時與自然交往、感受四季流轉的生活之美。

“Staycation“宅旅時光，家，就是度假所在

全球疫情期間無法出國旅行的遺憾，讓建築設計更趨重視“宅度假Staycation”概念，援引全球頂級度假村視野與生活風格，「馥華之丘」以「Staycation宅旅時光」精神出發，導入細膩精緻的飯店賓客抵達體驗，從接待大廳入口，即展開一場自然五感藝境之旅，公設規劃me-time時光圖書館、聆賞黑膠的娛樂室、可舉辦家庭派對的private Room、健身房、家教室、仕女沙龍、紳士俱樂部…等，更私擁一座樹海上的露天無邊際泳池，游向遠山，沈醉林間樹海的慵懶…在家無法達成的奢感享受，得以在「馥華之丘」的公設空間裡實現，讓每一刻日常的休日時光，都構成迷人豐盈的旅程風景。

公設部分以Staycation的生活概念，引入國際度假飯店思維，延伸住家空間無法達成的生活體驗。（圖／馥華之丘提供）

土城未來發展看好，「馥華之丘」的房產保值及增值空間更可期待！（圖／馥華之丘提供）

28-58坪風格宅院 無界生活住進自然

「馥華之丘」為地上25層、地下4層建築，共有353戶住家，禮邀亞洲地標推手李祖原大師擘劃建築設計、木荷景觀著手景觀規劃、太然設計操刀公設、101永峻工程團隊攜手設計結構，大師團隊集結皆是一時之選，格局規劃2房27、28坪，3房32及37坪，以及4房43、49、58坪，其中37坪3房，雙面採光，2間衛浴都開窗；58坪規劃前後陽台，配置3間衛浴，且房間與衛浴都開窗，正對福林公園，視野朗闊優美，一開窗就能享受明亮採光，汲取來自山林自然的光合能量，吸引換屋族群爭藏眼光。

萬大線、北土城交流道拍板，交通優勢加乘

交通方面，距板南線海山捷運站騎單車約6分鐘，距離未來萬大捷運線二期的LG10站，約500公尺擁有雙捷運的優勢；此外，鄰近國道3號、台65線兩大快速道路系統，聯外交通便利；加上中央正式拍板定案增設「北土城交流道」，預計2023年10動工，目前確定將匝道口設於金城路二段61巷，距「馥華之丘」僅約750公尺。擁有完善食衣住行機能、醫療資源，又有產業園區、土城工業區、科技集團挹注大量就業機會，暫緩重劃區集結多項利多建設、超強機能性、產業優勢等條件，讓土城發展備受看好，不僅擁有優渥質感生活，「馥華之丘」未來保值性更備受期待。

58坪有3間衛浴配置，全部房間與衛浴都開窗，且58坪正對福林公園，視野開闊且優美。（圖／馥華之丘提供）

馥華之丘｜28-58坪

基地位置：土城區青福街.青隆街口

詳情請洽：02-2262-5888