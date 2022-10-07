台南市南區台86快速道路本月2日清晨出現一群飆車族，警方接獲檢舉後調閱監視器查看，竟發現有10輛機車以口罩遮蔽車牌，離譜的是，經逐一比對通知10位車主到案，其中高達7人為未成年，警方依法舉發開出37張罰單，罰款總額逾13萬元。

台南市警局第六分局2日凌晨1時許獲報，稱10輛白牌機車成群結隊從南區永成路灣裡匝道口騎上台86快速道路，警方隨即組成專案小組追查過濾，調閱監視器。

警方調查發現，10輛騎上快速道路的機車全以口罩違規遮蔽車牌，騎下匝道口後，便拆下口罩，警方經連日比對車牌後，約談騎士到案說明，其中竟有7人是無照的未成年少年；警方訊後，分別依無照駕駛、闖紅燈、普通機車行駛快速道路、號牌遮蔽等交通違規開出37張罰單，總計罰款逾13萬元。

據了解，該10名騎士均為台南人，當時相約出遊為了抄捷徑才以口罩遮車牌騎上快速道路，短短7分鐘時間就遭開13萬元的罰款，騎士們紛紛直呼下次不敢了。