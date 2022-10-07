今年以《俗女養成記2》等3件作品入圍金鐘獎兩大獎項的旺福，隨著歌曲走紅與知名度大增，成為時尚圈的常客。最近CITIZEN為發表全新極光之森腕表，邀請旺福擔任展演嘉賓，4位成員分別佩戴不同款腕表，各自展現不同時尚風情，正式晉升為時尚咖。

獲獎常客的旺福今年首度入圍了金鐘獎，而且一次就有三件作品入圍，分別以《俗女養成記2》入圍戲劇配樂獎，以及《莎呦娜拉》和《蚵仔麵線》入圍主題歌曲獎，為了面對即將到來的金鐘獎頒獎紅毯，最近已開始著手籌備禮服造型，四名成員搶先人手一款CITIZEN極光之森最新腕表，提前為走紅毯做準備。

CITIZEN極光之森限定款腕表以象徵宇宙的黑色外型，結合代表植物生命力的綠色面盤，詮釋光線穿越黑暗賦予植物生命的意象，呼應光照驅動機芯運轉的光動能（Eco- Drive）技術，全系列包括光動能GPS衛星對時表、光動能全球電波對時男表、光動能萬年曆腕表和光動能全球電波女表等款式。

CITIZEN光動能全球電波女表EE1007-59W，六點鐘位置鑲有鑽石，3萬4900元。（CITIZEN提供）

CITIZEN光動能GPS衛星對時腕表CC3057-57W，8萬4800元。（CITIZEN提供）