中壢區桃園大圳5-1號埤塘綠美化工程今開工，預計新建兼具景觀與運動休閒功能的環湖步道。（蔡明亘攝）

桃市府與行政院農業委員會農田水利署合作，執行大園區華興池公園生態綠化與設施活化周邊景觀營造，以及中壢區桃園大圳5-1號埤塘綠美化，2處工程今舉辦開工典禮，盼未來華興池公園成為大園新城鎮地標，中壢老街溪河畔也將有全新生態埤塘公園。

大園華興池公園位於田心里華興路與中園街旁，桃市府工務局說明，總面積約6.97公頃，堤岸全長約1060公尺，工程經費約1.3億元。公園主體與遊戲場預計明年底完工，2024農曆年前啟用部分園區。另在園區南側興建濱水遊憩服務中心，預計2024年4月竣工、6月啟用。

工務局表示，華興池公園內規畫建置秋日廣場入口景觀意象、旗鑑型共融式遊戲場、濱水遊憩服務中心、碼頭、觀稜平台、水森綠廊、堤岸景觀透水步道、指示標誌與環教導覽設施、特色街道傢俱等，並保留現地原生喬灌木、新設四季景觀植栽，水上活動區則提供獨木舟、立漿、踩船或划龍舟使用。

此外，水務局指出，中壢區桃園大圳5-1號埤塘原屬農水署灌溉區域，原埤塘已完成埤塘主體結構工程，但因周邊逐漸都市化，此埤塘保有的綠色生態水環境，預計可成為獨特的城市賞景休憩秘境，因此將打造具灌溉功能及生態特色的埤塘公園。

水務局說明，工程總經費約2500萬元，預計明年4月完工，將新設兼具景觀與運動休閒功能的環湖步道、景觀護欄及生態觀景平台，也會採低生態衝擊方式施工，新植107株具客家特色的原生樹種，新植草花綠美化園區，提供民眾具林蔭的綠色環湖廊道，完工後將由農水署與中壢區公所共同維管。