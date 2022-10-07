今（7）日是國慶連假前1天上班日，西部國道路網17時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1內湖至圓山雙向、桃園至中壢南向、林口至五股北向；國3中和至土城南向、大溪至鶯歌系統北向等5路段。截至17時，國道交通量70.4百萬車公里，預估今日交通量110百萬車公里。

高公局表示，明日是國慶連假首日，預估國道交通量115百萬車公里，是年平均平日88百萬車公里的1.3倍，其中南向交通量可達63百萬車公里，是年平均平日的1.4倍，相關疏導措施包括：0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

預判明日重點壅塞路段是國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等6路段，西部國道南向用路人建議6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，明日上午出發者建議分流避壅塞，往宜蘭旅次最好8點過後再出發。